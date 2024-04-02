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Зеленский снизил призывной порог до 25-ти лет
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 20:58

Зеленский снизил призывной порог до 25-ти лет

В Украине Владимир Зеленский снизил порог возраста для мобилизации на два года. Теперь он составляет 25 лет, вместо 27-ми лет. Президент Украины подписал законопроект, который долго не вступал в силу, хотя был принят Верхновной Радой еще 30 мая прошлого года.

Также готовится еще одно комплексное ужесточение мобилизации в стране. Однако, украинский лидер не уверен, что этот законопроект пройдет одобрение в Раде, и поэтому подписал закон о снижении призывного возраста.

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