В Украине Владимир Зеленский снизил порог возраста для мобилизации на два года. Теперь он составляет 25 лет, вместо 27-ми лет. Президент Украины подписал законопроект, который долго не вступал в силу, хотя был принят Верхновной Радой еще 30 мая прошлого года.

Также готовится еще одно комплексное ужесточение мобилизации в стране. Однако, украинский лидер не уверен, что этот законопроект пройдет одобрение в Раде, и поэтому подписал закон о снижении призывного возраста.