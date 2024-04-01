Сегодня в Белгороде и Белгородском районе области была объявлена ракетная опасность. Об этом сообщила администрация города. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также опубликовал предупреждение в своем ТГ-канале.



"РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", — говорится в сообщении властей.

Жителям, находящимся в помещениях, рекомендуется не подходить к окнам, а тем, кто находится на улицах, рекомендовано укрыться в специальных защитных сооружениях. Такие бетонные сооружения уже оборудованы в городе в местах скопления людей.

Сегодня утром Министерство обороны сообщило об уничтожении двух беспилотников в небе над Белгородской областью.