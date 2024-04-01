Задержанные вчера в Дагестане участники террористической ячейки из иностранных граждан в рамках контртеррористической операции, также оказывали помощь террористам, устроившим теракт в "Крокус Сити Холле". Они снабдили преступников оружием и деньгами.
Кроме того, задержанные вчера боевики планировали устроить в ближайшее время теракт и в месте массового скопления людей в самом Дагестане, в городе Каспийске. Для этого преступники уже провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Подозреваемые готовились скрыться за границей после совершения преступления, сообщает ФСБ России.
Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией
Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза
Следствием зафиксированы факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов".
"Крокус" подвергнут серьезным проверкам касательно состояния здания в плане пожарной безопасности и систем предотвращения огня
В подразделениях ГУ МЧС по Московской области начнутся проверки касательно состояния здания "Крокус Сити Холл". Здание входит в категорию тех объектов, которое имеют массовый и общественный характер. Проверки в подобных помещениях проводятся ежегодно. Осмотру подлежит все: от системы пожарной безопасности до дополнительных входов и выходов.
Путин продлил срок льготной ипотеки для семей с детьми до шести лет
Срок исполнения поручения президента России поставлен на начало лета — 1 июня, контроль за ним возложено на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В России продлили льготную ипотеку для семей с детьми до 6 лет. Теперь она будет действовать до 2030 года. Ставка по этой программе не должна превышать 6%. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Кремля.