Задержанные вчера в Дагестане участники террористической ячейки из иностранных граждан в рамках контртеррористической операции, также оказывали помощь террористам, устроившим теракт в "Крокус Сити Холле". Они снабдили преступников оружием и деньгами.

Кроме того, задержанные вчера боевики планировали устроить в ближайшее время теракт и в месте массового скопления людей в самом Дагестане, в городе Каспийске. Для этого преступники уже провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Подозреваемые готовились скрыться за границей после совершения преступления, сообщает ФСБ России.