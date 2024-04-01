Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 92,366
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 99,5299
Задержанные в Дагестане боевики помогали организовать теракт в
  1. Главная
  2. Страна
  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 14:40

Задержанные в Дагестане боевики помогали организовать теракт в "Крокусе"

Задержанные вчера в Дагестане участники террористической ячейки из иностранных граждан в рамках контртеррористической операции, также оказывали помощь террористам, устроившим теракт в "Крокус Сити Холле". Они снабдили преступников оружием и деньгами.

Кроме того, задержанные вчера боевики планировали устроить в ближайшее время теракт и в месте массового скопления людей в самом Дагестане, в городе Каспийске. Для этого преступники уже провели разведку местности, изготовили самодельное взрывное устройство и приобрели автоматическое оружие. Подозреваемые готовились скрыться за границей после совершения преступления, сообщает ФСБ России.

Мир

Виктору Орбану посоветовали

Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией

Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".

Читать полностью
Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза

Дело против Урсулы фон дер Ляйен передано прокурорам Евросоюза

Следствием зафиксированы факты "вмешательства в государственные функции, удаления СМС-сообщений, коррупции и конфликта интересов".

Читать полностью

Общество

"Крокус" подвергнут серьезным проверкам касательно состояния здания в плане пожарной безопасности и систем предотвращения огня

В подразделениях ГУ МЧС по Московской области начнутся проверки касательно состояния здания "Крокус Сити Холл". Здание входит в категорию тех объектов, которое имеют массовый и общественный характер. Проверки в подобных помещениях проводятся ежегодно. Осмотру подлежит все: от системы пожарной безопасности до дополнительных входов и выходов.

Читать полностью
Путин продлил срок льготной ипотеки для семей с детьми до шести лет

Путин продлил срок льготной ипотеки для семей с детьми до шести лет

﻿Срок исполнения поручения президента России поставлен на начало лета — 1 июня, контроль за ним возложено на председателя правительства РФ Михаила Мишустина.В России продлили льготную ипотеку для семей с детьми до 6 лет. Теперь она будет действовать до 2030 года. Ставка по этой программе не должна превышать 6%. Соответствующий документ опубликован сегодня на сайте Кремля.

Читать полностью

Новости