Врач-педиатр Малиева предупредила о неожиданных симптомах гриппа у детей

Врач-педиатр Мадина Малиева предупредила о неожиданных симптомах гриппа у детей, включая насморк, светобоязнь, носовые кровотечения и конъюнктивит. Она подчеркнула, что эти признаки могут свидетельствовать о гриппе, а также о нем свидетельствуют нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как рвота, диарея, боли в животе и тошнота.

Врач отметила, что нетипичные симптомы гриппа, такие как насморк, светобоязнь, конъюнктивит, носовые кровотечения и проблемы с желудочно-кишечным трактом, требуют дополнительной дифференциальной диагностики. Она также подчеркнула, что грипп может вызывать осложнения у детей, особенно в группе риска, включая детей до двух лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Среди возможных осложнений врач выделила острый средний отит, пневмонию, судороги, а также редкие случаи энцефалита, миокардита и носовых кровотечений, сообщает News.Ru.

Малиева отметила, что обычно грипп продолжается около семи дней, но у подростков часто наблюдается постгриппозная астения с проявлением слабости и повышенной утомляемостью. У младенцев особенностью может быть длительный кашель.