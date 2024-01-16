Врач-педиатр Малиева предупредила о неожиданных симптомах гриппа у детей

Врач-педиатр Мадина Малиева предупредила о неожиданных симптомах гриппа у детей, включая насморк, светобоязнь, носовые кровотечения и конъюнктивит. Она подчеркнула, что эти признаки могут свидетельствовать о гриппе, а также о нем свидетельствуют нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, такие как рвота, диарея, боли в животе и тошнота.
Врач отметила, что нетипичные симптомы гриппа, такие как насморк, светобоязнь, конъюнктивит, носовые кровотечения и проблемы с желудочно-кишечным трактом, требуют дополнительной дифференциальной диагностики. Она также подчеркнула, что грипп может вызывать осложнения у детей, особенно в группе риска, включая детей до двух лет и тех, кто страдает от хронических заболеваний. Среди возможных осложнений врач выделила острый средний отит, пневмонию, судороги, а также редкие случаи энцефалита, миокардита и носовых кровотечений, сообщает News.Ru.
Малиева отметила, что обычно грипп продолжается около семи дней, но у подростков часто наблюдается постгриппозная астения с проявлением слабости и повышенной утомляемостью. У младенцев особенностью может быть длительный кашель.
Брюссель и Киев договорились о начале проверки соответствия законов Украины европейским
Президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен достигли соглашения о начале оценки совместимости украинского законодательства с нормами Европейского союза.
Пенсионеры в Латвии под угрозой: российских стариков выдворяют из страны
Посольство РФ в Риге сообщило о массовой депортации российских пенсионеров.
Владимир Путин поручит кабмину оценить необходимость допподдержки муниципальных служащих
Президент России Владимир Путин поручит правительству оценить необходимость предоставления дополнительной поддержки муниципальным служащим.
На Дороге жизни земляные работы велись с нарушением правил безопасности
В Ленинградской области департамент лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу определил, что ООО "Инжиниринг.ру" нарушило нормы санитарной безопасности в лесах и правила заготовки древесины при выполнении работ по вырубке лесных насаждений и размещению грунта вблизи города Всеволожска.