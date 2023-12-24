Врач Жемчугов высказал вывод о том, что грипп типа А представляет наибольшую угрозу

Российский врач-иммунолог, д. м.н. Владислав Жемчугов, высказал вывод о том, что грипп типа А, переданный группе детей из ЛНР, представляет наибольшую угрозу среди различных типов гриппа. В этот тип входит вирус H1N1, известный как "испанка" и "свиной грипп", являющийся особенно опасным для младенцев, пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями легких и беременных женщин.
Специалист подчеркнул, что дети подвергаются риску различных осложнений, таких как воспаление мозга, тяжелая пневмония, острые воспаления сердца и почек, которые могут проявиться в первые три дня заболевания. Он также отметил, что несмотря на опасность гриппа типа А, современный коллективный иммунитет частично смягчает его течение, сообщает МедЗдрав.Инфо.
Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали
Индонезия предоставит туристам пятилетние многократные визы для поездок на Бали, с индексами D1 (туризм) и D2 (деловые цели), начиная с января 2024 года. Оба типа виз позволяют пребывать в стране до 60 дней.
Тысячи ботинок оказались выброшены на пляжи северной части Дании
Тысячи ботинок, а также другие товары, оказались выброшены на пляжи северной части Дании в результате потери 46 контейнеров с судна Maersk, следовавшего из Бремерхафена в Гданьск, из-за шторма "Пиа".
Австралийские ученые провели исследование по прерывистому сну после употребления спиртных напитков
Согласно данным, представленным на портале Science Alert, употребление алкоголя перед сном сначала расслабляет и замедляет взаимосвязь нервных клеток, однако через несколько часов организм переходит в более активную стадию обработки алкоголя, что приводит к нарушениям сна.
Ученые из МГУ: нерегулярная продолжительность сна является фактором, связанным с развитием деменции
Доктор медицинских наук Зухра Павлова отметила, что не только само количество сна, но и его постоянство имеют значение. Результаты исследования, в котором участвовало 826 человек в течение двух десятилетий, подчеркивают, что неправильное чередование продолжительности сна может негативно сказаться на здоровье мозга.