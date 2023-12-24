Врач Жемчугов высказал вывод о том, что грипп типа А представляет наибольшую угрозу

Российский врач-иммунолог, д. м.н. Владислав Жемчугов, высказал вывод о том, что грипп типа А, переданный группе детей из ЛНР, представляет наибольшую угрозу среди различных типов гриппа. В этот тип входит вирус H1N1, известный как "испанка" и "свиной грипп", являющийся особенно опасным для младенцев, пожилых людей, а также людей с хроническими заболеваниями легких и беременных женщин.

Специалист подчеркнул, что дети подвергаются риску различных осложнений, таких как воспаление мозга, тяжелая пневмония, острые воспаления сердца и почек, которые могут проявиться в первые три дня заболевания. Он также отметил, что несмотря на опасность гриппа типа А, современный коллективный иммунитет частично смягчает его течение, сообщает МедЗдрав.Инфо.