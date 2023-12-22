Найден новый класс антител, которые борются с гриппом

Исследование, проведенное специалистами Центра исследований вакцин Медицинской школы Университета Питтсбурга, выявило новый класс антител в человеческой крови, способных бороться с различными формами вирусов гриппа H1 и H3. Эти антитела, обладая уникальными химическими и биологическими характеристиками, были обнаружены в В-клетках памяти иммунной системы.
Ранее неизвестный вид антител обнаружен благодаря исследованию, которое может послужить основой для разработки новых вакцин против гриппа. Традиционные вакцины сталкиваются с вызовом, так как изменения в гемагглютинине вируса приводят к появлению новых штаммов, против которых старые антитела становятся неэффективными, сообщает Planet Today.
Авторы исследования выявили, что у некоторых штаммов H1 происходит изменение в последовательности строительных блоков гемагглютинина, известное как "вставка 133а". Это изменение облегчает вирусу противостояние антителам. В результате был обнаружен новый класс антител, способных нейтрализовать штаммы H3 и H1 с данной вставкой.
Эти открытия открывают перспективы для разработки более эффективных вакцин против гриппа, способных справляться с эволюционными изменениями вируса.
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