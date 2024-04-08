Токсиколог Михаил Кутушов выделил опасные цветы для аллергиков из-за их высокого содержания аллергенной пыльцы и других веществ.
Среди выделенных токсикологом цветов: лилии, ромашки, георгины, гипсофилы, астры, хризантемы, герберы и домашняя герань.
Популярные растения, такие как ромашки, могут вызвать тяжелые реакции, включая анафилаксию. Даже добавление злаков или использование почвы в букетах может спровоцировать аллергическую реакцию.
Компоненты букета, включая пыльцу, соки растений и удобрения, могут быть источником неприятных симптомов для аллергиков, сообщает Вечерняя Москва.
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