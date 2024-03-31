Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 92,366
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 30.03.2024 : 99,5299
В
  1. Главная
  2. Мир
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:34

В "Яндекс Путешествия" рассказали, в каких странах можно увидеть цветение сакуры

Сезон цветения сакуры, который начинается в середине марта и продолжается до конца апреля, не ограничивается только Японией. Помимо Японии, его можно застать еще в пяти странах: Южной Корее, Китае, Франции, Испании и Великобритании, согласно данным "Яндекс Путешествия".

В Японии в этом году цветение началось заметно позднее обычного. В Южной Корее цветение начинается в конце марта, а в Китае туристы наслаждаются видом белых, розовых, красных и лиловых цветов сакуры в городских парках уже сейчас. В Париже, в Испании и Лондоне также есть места, где можно насладиться цветущей сакурой, сообщает РИА Новости.

Мир

Суд признал компанию Mercedes ответственной за занижение показателей выхлопных газов

Суд признал компанию Mercedes ответственной за занижение показателей выхлопных газов

Суд в Германии признал компанию Mercedes-Benz Group ответственной за установку устройств, занижающих показатели выбросов выхлопных газов, в моделях автомобилей GLC и GLK-классов.

Читать полностью
Kia отзовет 427 000 кроссоверов Telluride в США

Kia отзовет 427 000 кроссоверов Telluride в США

Kia инициирует крупный отзыв 427 407 кроссоверов Telluride в США, выпущенных с 2020 по 2024 год, из-за возможности непреднамеренного скатывания во время парковки.

Читать полностью

Общество

Ученые РФ планируют создание коллайдера для поиска новых форм материи

Ученые РФ планируют создание коллайдера для поиска новых форм материи

Институт ядерной физики имени Г. И. Будкера СО РАН планирует создать в России высокотехнологичный электрон-позитронный коллайдер (ВЭПП-6) для исследования новых форм материи.

Читать полностью
Гастроэнтеролог Федосьина рассказала, как по виду языка диагностировать различные заболевания

Гастроэнтеролог Федосьина рассказала, как по виду языка диагностировать различные заболевания

Гастроэнтеролог Екатерина Федосьина объясняет, что осмотр языка является важной частью заботы о здоровье, так как изменения в его внешнем виде могут свидетельствовать о различных заболеваниях.

Читать полностью

Новости