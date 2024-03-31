В "Яндекс Путешествия" рассказали, в каких странах можно увидеть цветение сакуры

Сезон цветения сакуры, который начинается в середине марта и продолжается до конца апреля, не ограничивается только Японией. Помимо Японии, его можно застать еще в пяти странах: Южной Корее, Китае, Франции, Испании и Великобритании, согласно данным "Яндекс Путешествия".
В Японии в этом году цветение началось заметно позднее обычного. В Южной Корее цветение начинается в конце марта, а в Китае туристы наслаждаются видом белых, розовых, красных и лиловых цветов сакуры в городских парках уже сейчас. В Париже, в Испании и Лондоне также есть места, где можно насладиться цветущей сакурой, сообщает РИА Новости.
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