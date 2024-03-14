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Стало известно, какие первоцветы украсят ВДНХ
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:29

Стало известно, какие первоцветы украсят ВДНХ

На ВДНХ в Москве готовятся к празднованию Всемирного дня цветов 21 марта, представляя более 50 видов первоцветов.

В результате осенней посадки, более полумиллиона цветов, включая тюльпаны, мускари, крокусы и нарциссы, украсят территорию.

Весной ожидается расцвет более миллиона многолетних и однолетних растений, начиная с подснежников, крокусов и сцилл, а затем ботанических тюльпанов и мускари. Событие ожидается с нетерпением как среди жителей Москвы, так и среди посетителей выставки, сообщает Вечерняя Москва.

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