Стало известно, какие первоцветы украсят ВДНХ

На ВДНХ в Москве готовятся к празднованию Всемирного дня цветов 21 марта, представляя более 50 видов первоцветов.

В результате осенней посадки, более полумиллиона цветов, включая тюльпаны, мускари, крокусы и нарциссы, украсят территорию.

Весной ожидается расцвет более миллиона многолетних и однолетних растений, начиная с подснежников, крокусов и сцилл, а затем ботанических тюльпанов и мускари. Событие ожидается с нетерпением как среди жителей Москвы, так и среди посетителей выставки, сообщает Вечерняя Москва.