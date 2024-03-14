На ВДНХ в Москве готовятся к празднованию Всемирного дня цветов 21 марта, представляя более 50 видов первоцветов.
В результате осенней посадки, более полумиллиона цветов, включая тюльпаны, мускари, крокусы и нарциссы, украсят территорию.
Весной ожидается расцвет более миллиона многолетних и однолетних растений, начиная с подснежников, крокусов и сцилл, а затем ботанических тюльпанов и мускари. Событие ожидается с нетерпением как среди жителей Москвы, так и среди посетителей выставки, сообщает Вечерняя Москва.
Запад: даже новый пакет помощи не поможет ВСУ продержаться достаточно времени
По сравнению с предыдущим финансированием пакет выглядит весьма скромно.
Ученые из Амстердама провели исследование симптомов туберкулеза
Исследование, проведенное учеными из Амстердамского института глобального здравоохранения и развития, выявило, что более 80% пациентов с туберкулезом не имеют постоянного кашля, который традиционно считается ключевым симптомом этого заболевания.
Кончаловский собирает материал для своего исследования, посвященного народам России и их отношениям между собой
Известный российский и советский режиссёр Андрей Кончаловский решил провести масштабное исследование о том, что на самом деле сплачивает людей по всей России.
В Донецкий краеведческий республиканский музей завезли новейшее оборудование на сумму в 13,7 миллионов рублей
В Донецкий краеведческий республиканский музей поступило множество новейшего оборудования, среди которого плазменные телевизоры, виртуальные промоутеры и трехмерные объекты. Все оборудование носит выставочно-экспозиционный характер. На создание в музее современной обстановки ушло 13,7 миллионов рублей.