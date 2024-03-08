Ежегодно в стране продается около 2 млрд цветов на сумму порядка 300 млрд руб. В 2024 году эксперты прогнозируют рост продаж цветов, но негативный тренд сохраняется. Российский рынок цветов испытывает спад из-за геополитических факторов и экономического кризиса, пишет "Профиль".

Инфляция и высокая зависимость от импортных материалов ограничивают спрос на цветы. Российские производители цветов сталкиваются с проблемами, связанными высокой себестоимостью производства, конкурируя с производителями из теплых краев", где себестоимость меньше. Чтобы изменить ситуацию, российские производители предлагают увеличить сроки льготного кредитования и повысить таможенные пошлины для продукции из Эквадора и Кении.

В нулевые годы основными поставщиками цветов на российский рынок были западноевропейские страны. В 2022 году максимальный объем импорта в РФ пришелся на прибалтийских соседей — Латвию и Литву.







