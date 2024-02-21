Ученые исследовали садовый многолетник

Специалисты провели исследование садового многолетника и обнаружили в нем значительное количество полезных соединений, таких как кумарины, флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества имеют потенциал для использования в парфюмерии, фармацевтике и противовоспалительных средствах.
Растение анемонопсис крупнолистный, в частности, выделилось как источник биологически активных соединений и может стать ценным ресурсом для фармацевтической промышленности. Планируется дальнейшее исследование других растений с целью выявления лучших источников таких соединений, что открывает перспективы для разработки новых лекарственных препаратов, сообщает В Татарстане.
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Стало известно, что Apple планирует выпустить новые модели AirPods в 2024 году
Известный инсайдер и журналист Bloomberg Марк Гурман сообщил, что компания Apple планирует выпустить новые модели беспроводных наушников AirPods 4 и AirPods Max в 2024 году.
Радиолог Хмелевский обсудил вопрос лучевой терапии как метода лечения онкологических заболеваний
Евгений Хмелевский, главный радиолог Минздрава России, отмечает, что опасения пациентов относительно возможного возникновения рака вследствие лучевой терапии не лишены оснований, но подчеркивает, что такие случаи крайне редки, особенно среди взрослых пациентов.
За 2023 год Казань привлекла четыре миллиона туристов
Директор комитета по развитию туризма Казани Дарья Санникова сообщила об этом на совещании с мэром Ильсуром Метшиным. Она отметила, что основная часть туристов посещает город в высокий турсезон, который длится с мая по ноябрь и приходится на более чем 70% всех посещений.