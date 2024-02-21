Ученые исследовали садовый многолетник

Специалисты провели исследование садового многолетника и обнаружили в нем значительное количество полезных соединений, таких как кумарины, флавоноиды и фенольные кислоты. Эти вещества имеют потенциал для использования в парфюмерии, фармацевтике и противовоспалительных средствах.

Растение анемонопсис крупнолистный, в частности, выделилось как источник биологически активных соединений и может стать ценным ресурсом для фармацевтической промышленности. Планируется дальнейшее исследование других растений с целью выявления лучших источников таких соединений, что открывает перспективы для разработки новых лекарственных препаратов, сообщает В Татарстане.