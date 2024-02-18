Россиян предупредили о запрете выращивания определенного вида цветка на своих дачных участках

Депутат Государственной Думы Сергей Гаврилов сообщил, что выращивание ипомеи трехцветной теперь влечет за собой уголовную ответственность, срок которой может достигать двух лет лишения свободы. Этот популярный садовый цветок, любимый многими бабушками-дачницами, содержит галлюциногенные вещества в своих семечках, что делает его неприемлемым для выращивания.

Превышение количества этого растения на участке более ста вьюнов квалифицируется как преступление.

Депутат также подчеркнул, что невыполнение мер по уничтожению наркосодержащих растений также влечет за собой ответственность. Он отметил, что ипомея трехцветная размножается быстро и может быть обнаружена повсюду как сорняк. Кроме того, Гаврилов указал на ядовитость рододендронов и дельфиниумов, также призывая к бдительности в их отношении, сообщает РИА Новости.