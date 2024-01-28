Губернатор Флориды обвинил администрацию Байдена в слабости перед врагами

Губернатор штата Флорида Рон Десантис выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена допускает атаки на американских военных, что делает их легкой добычей. В своем заявлении Десантис указал на слабость Байдена, предостерегая о возможных негативных последствиях для военных США.
Ранее Белый дом сообщил о том, что американские войска были атакованы в Иордании беспилотником, что привело к гибели троих военнослужащих и ранению 25 человек. Иорданский министр коммуникаций опроверг заявление Байдена о том, что атака произошла на территории Иордании, утверждая, что база США в сирийском районе Эт-Танф была атакована.
Названия новых российских ледоколов вызвали беспокойство в Германии
Немецкий телеканал N-TV опубликовал статью о посещении президентом РФ Владимиром Путиным "Балтийского завода" и строительстве новых российских ледоколов.
Задержаны подозреваемые в атаке на церковь в Стамбуле
Один из двух нападавших, открывших огонь в католическом храме в Стамбуле, был арестован полицией, как сообщает газета Hürriyet.
МИД: Белоруссия активно снабжает Россию яйцами
Объем поставок из дружественной страны убедительно растет.
Захарова: организаторы "голой вечеринки" сами пригласили представителей СМИ
Организаторы вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой сознательно пригласили представителей СМИ с целью привлечения внимания широкой публики.