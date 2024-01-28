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Губернатор Флориды обвинил администрацию Байдена в слабости перед врагами
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  • Приходько Александр
  • Опубликована вчера в 22:35

Губернатор Флориды обвинил администрацию Байдена в слабости перед врагами

Губернатор штата Флорида Рон Десантис выразил мнение, что администрация президента США Джо Байдена допускает атаки на американских военных, что делает их легкой добычей. В своем заявлении Десантис указал на слабость Байдена, предостерегая о возможных негативных последствиях для военных США.

Ранее Белый дом сообщил о том, что американские войска были атакованы в Иордании беспилотником, что привело к гибели троих военнослужащих и ранению 25 человек. Иорданский министр коммуникаций опроверг заявление Байдена о том, что атака произошла на территории Иордании, утверждая, что база США в сирийском районе Эт-Танф была атакована.

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