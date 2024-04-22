Новая авиакомпания Tailwind Airlines заменит Southwind для перевозки туристов из Калининграда в Турцию, начиная с 28 апреля. Туроператоры, такие как Pegas Touristik, Anex и Coral Travel, будут использовать чартеры Tailwind Airlines для полетов в Анталью.
Перебронирование рейсов на новую авиакомпанию уже началось. Кроме того, в конце мая появится еще одна опция с чартерной программой от Fun & Sun, использующей Corendon Airlines. Жители Калининградской области проявляют интерес к поездкам в Турцию, несмотря на высокие цены. Некоторые туристы предпочли изменить направление на Египет из-за проблем с авиаперевозками. Tailwind Airlines располагает семью самолетами Boeing моделей 737-800 и 737-400, сообщает Tourdom.Ru.
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