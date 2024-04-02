Ежедневные рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем стали доступны для пассажиров

Авиакомпания China Eastern Airlines запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем, обеспечивая ежедневное авиасообщение между двумя городами.
Рейсы до пандемии COVID-19 выполнялись не ежедневно, но после перерыва в 2023 году возобновились. Теперь они будут доступны круглый год.
Расписание предусматривает вылеты из аэропорта Пулково в 23:15 и из аэропорта Пундун в 16:15 по местному времени, со временем в полете около 10 часов.
Этот шаг отвечает растущему спросу на направления Китая, поддерживаемый, в частности, запуском E-Visa в Россию. Компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" ожидает обслуживания до 2,3 миллионов пассажиров в год на этом направлении. Китай остается ключевым направлением для привлечения иностранных туристов в Санкт-Петербург, что подтверждает значимость этого рейса для развития туризма в регионе, сообщает ТАСС.
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