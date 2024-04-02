Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 02.04.2024 : 92,2914
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 02.04.2024 : 99,5661
Ежедневные рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем стали доступны для пассажиров
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:34

Ежедневные рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем стали доступны для пассажиров

Авиакомпания China Eastern Airlines запустила рейсы между Санкт-Петербургом и Шанхаем, обеспечивая ежедневное авиасообщение между двумя городами.

Рейсы до пандемии COVID-19 выполнялись не ежедневно, но после перерыва в 2023 году возобновились. Теперь они будут доступны круглый год.

Расписание предусматривает вылеты из аэропорта Пулково в 23:15 и из аэропорта Пундун в 16:15 по местному времени, со временем в полете около 10 часов.

Этот шаг отвечает растущему спросу на направления Китая, поддерживаемый, в частности, запуском E-Visa в Россию. Компания "Воздушные Ворота Северной Столицы" ожидает обслуживания до 2,3 миллионов пассажиров в год на этом направлении. Китай остается ключевым направлением для привлечения иностранных туристов в Санкт-Петербург, что подтверждает значимость этого рейса для развития туризма в регионе, сообщает ТАСС.

Мир

Китайские автопроизводители начали ценовую войну с Tesla, объявив о снижении цен на свои электромобили

Китайские автопроизводители начали ценовую войну с Tesla, объявив о снижении цен на свои электромобили

Компании, такие как Nio, выделяют значительные суммы на стимулирование перехода от автомобилей с бензиновыми двигателями к электромобилям, предлагая льготы на замену аккумуляторов и дополнительные бонусы для владельцев.

Читать полностью
В компании Apple признали iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами

В компании Apple признали iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами

Apple объявила iPhone 6 Plus и iPad mini 4 устаревшими устройствами, что означает прекращение поддержки и обслуживания данных продуктов в официальных магазинах компании и в авторизованных сервисных центрах.

Читать полностью

Общество

Geely представила обновленную версию кроссовера Monjaro для российского рынка

Geely представила обновленную версию кроссовера Monjaro для российского рынка

Новая модель Geely получила обновленный дизайн, особенно в отделке салона и деталях экстерьера.

Читать полностью
Российские ученые провели исследования, которые проливают свет на загадку шаровых молний

Российские ученые провели исследования, которые проливают свет на загадку шаровых молний

Ученые пришли к выводу, что шаровая молния — это раскаленный и заряженный пар, заключенный внутри псевдотвердой оболочки.

Читать полностью

Новости