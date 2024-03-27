Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 27.03.2024 : 92,5745
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 27.03.2024 : 100,4121
Gulf Air начнет летать из Бахрейна в Сочи с июня
  1. Главная
  2. Страна
  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:55

Gulf Air начнет летать из Бахрейна в Сочи с июня

Национальный авиаперевозчик Бахрейна Gulf Air с 3 июня начнет чартерные рейсы из столицы Манамы в Сочи, Россия. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам на Airbus A-321 с вместимостью 166 пассажиров.

Этот шаг является частью стратегии развития международной маршрутной сети аэропорта Сочи, который выражает надежду на увеличение туристического потока между Россией, Бахрейном и другими странами Ближнего Востока.

Gulf Air, в качестве флагманской авиакомпании Бахрейна, обслуживает рейсы в 27 стран.

Аэропорт Сочи, входящий в топ-5 по пассажиропотоку в России, стал главным южным международным авиахабом после введения авиационных ограничений в 2022 году. За первый квартал 2024 года аэропорт обслужил более 307 тыс. международных пассажиров, что на 2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщает ТАСС.

Мир

Финские психологи выяснили, что отдых на природе способствует замедлению восприятия времени

Финские психологи выяснили, что отдых на природе способствует замедлению восприятия времени

Ученые сравнили впечатления людей о времени, проведенном в городской среде и на природе, и обнаружили, что действия в естественном окружении ощущаются как более продолжительные.

Читать полностью
Новые фотографии утечек раскрыли дизайн предстоящих моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Новые фотографии утечек раскрыли дизайн предстоящих моделей iPhone 16 и iPhone 16 Pro

Apple планирует незначительно увеличить размеры устройств по сравнению с предыдущими моделями.

Читать полностью

Общество

Врач-диетолог Залетова раскрыла важность ежедневного употребления яблок

Врач-диетолог Залетова раскрыла важность ежедневного употребления яблок

Яблоки являются не только вкусным, но и чудодейственным продуктом благодаря своему богатому составу, включающему пектин, клетчатку и полифенолы.

Читать полностью
Ученые обнаружили новый способ борьбы с лишающими зрения заболеваниями глаз

Ученые обнаружили новый способ борьбы с лишающими зрения заболеваниями глаз

Ученые из Калифорнийского университета обнаружили, что повышение активности белка Nfe3 может способствовать регенерации зрительного нерва, восстанавливая повреждения, приводящие к потере зрения.

Читать полностью

Новости