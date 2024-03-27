Gulf Air начнет летать из Бахрейна в Сочи с июня

Национальный авиаперевозчик Бахрейна Gulf Air с 3 июня начнет чартерные рейсы из столицы Манамы в Сочи, Россия. Полеты будут осуществляться один раз в неделю по понедельникам на Airbus A-321 с вместимостью 166 пассажиров.

Этот шаг является частью стратегии развития международной маршрутной сети аэропорта Сочи, который выражает надежду на увеличение туристического потока между Россией, Бахрейном и другими странами Ближнего Востока.

Gulf Air, в качестве флагманской авиакомпании Бахрейна, обслуживает рейсы в 27 стран.

Аэропорт Сочи, входящий в топ-5 по пассажиропотоку в России, стал главным южным международным авиахабом после введения авиационных ограничений в 2022 году. За первый квартал 2024 года аэропорт обслужил более 307 тыс. международных пассажиров, что на 2% больше, чем в аналогичном периоде 2023 года, сообщает ТАСС.