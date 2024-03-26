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ТАСС: Мьянма планирует расширить прямые авиарейсы для привлечения российских туристов
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:16

ТАСС: Мьянма планирует расширить прямые авиарейсы для привлечения российских туристов

Помимо уже существующих рейсов из Янгона, Мандалая и Нейпьидо, страна намерена запустить прямые перелеты и из других городов. Это станет частью усилий по модернизации аэропортов и инфраструктуры для обеспечения комфортных условий для туристов.

Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подчеркнул уникальную красоту и культурное разнообразие Мьянмы, а также отметил важность русскоязычных специалистов, обучавшихся в России, в создании доверительного отношения к России внутри страны.

Мьянма активно сотрудничает с российскими туристическими компаниями и авиакомпаниями, в том числе Myanmar Airways International (MAI), чтобы расширить свое присутствие на российском рынке. Открытие прямых авиасообщений, таких как маршрут Янгон — Мандалай — Новосибирск, является частью этой стратегии, сообщает ТАСС.

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