Стало известно, какие аэропорты россияне чаще всего используют для пересадок

В условиях отсутствия прямых рейсов для многих популярных направлений, российские туристы активно ищут альтернативные маршруты с пересадками, дабы сохранить удобство и сэкономить. Метапоисковик авиабилетов Авиасейлс выявил аэропорты, которые российские пассажиры чаще всего используют для пересадок. Среди них выделяются Звартноц в Ереване, Стамбул и Анталья в Турции, а также аэропорты в Баку и Пекине.
Эксперты подчеркивают, что Турция становится ключевым хабом для перелетов в Европу, предлагая множество опций для дальнейших перемещений.
Особенно привлекательны маршруты через Марокко в Испанию, Португалию и Францию, а также через Китай в различные страны Азии. Узбекистан и ОАЭ, в особенности Дубай, также служат удобными точками для пересадок, обеспечивая доступ к разнообразным направлениям по всему миру, сообщает Центральная Служба Новостей.
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