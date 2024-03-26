Стало известно, какие аэропорты россияне чаще всего используют для пересадок

В условиях отсутствия прямых рейсов для многих популярных направлений, российские туристы активно ищут альтернативные маршруты с пересадками, дабы сохранить удобство и сэкономить. Метапоисковик авиабилетов Авиасейлс выявил аэропорты, которые российские пассажиры чаще всего используют для пересадок. Среди них выделяются Звартноц в Ереване, Стамбул и Анталья в Турции, а также аэропорты в Баку и Пекине.

Эксперты подчеркивают, что Турция становится ключевым хабом для перелетов в Европу, предлагая множество опций для дальнейших перемещений.

Особенно привлекательны маршруты через Марокко в Испанию, Португалию и Францию, а также через Китай в различные страны Азии. Узбекистан и ОАЭ, в особенности Дубай, также служат удобными точками для пересадок, обеспечивая доступ к разнообразным направлениям по всему миру, сообщает Центральная Служба Новостей.