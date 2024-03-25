В период января-февраля цены на авиабилеты в экономклассе внутри России выросли на 34-42%

Средняя цена за перелет превысила пиковые значения летнего авиасезона 2022 года. В феврале прошлого года средние цены выросли на 12,7% по сравнению с январем 2024 года, что является наиболее резким ростом с 2008 года.
Федеральная антимонопольная служба начала расследование по делу против авиакомпании S7, обвиняя ее в необоснованном установлении различных цен на одинаковые услуги. Отмечается, что различия в ценах не объясняются ни услугами на борту, ни временем покупки билетов. ФАС также указала на отсутствие у компании четкой коммерческой политики, регулирующей ценообразование, сообщает News.Ru.
Европейские ювелиры не могут выполнять работу из-за санкций против России
Теперь в страны не поступают алмазы из РФ.
Компания Xiaomi анонсировала новый продукт - доступные по цене смарт-очки Mijia Smart Audio
Продукт представляет собой комбинацию стильного дизайна и функциональности, с фокусом на качестве звука.
"За рулем" выделил самые привлекательные по цене и качеству кроссоверы
"За рулем" провел обзор кроссоверов, выделяя те, которые представляют оптимальное соотношение цены и качества.
Археологи обнаружили первые доказательства существования крымской Хазарии
Археологи из Института археологии Крыма РАН обнаружили в окрестностях Симферополя курганы VIII века, принадлежавшие хазарской аристократии.