В период января-февраля цены на авиабилеты в экономклассе внутри России выросли на 34-42%

Средняя цена за перелет превысила пиковые значения летнего авиасезона 2022 года. В феврале прошлого года средние цены выросли на 12,7% по сравнению с январем 2024 года, что является наиболее резким ростом с 2008 года.

Федеральная антимонопольная служба начала расследование по делу против авиакомпании S7, обвиняя ее в необоснованном установлении различных цен на одинаковые услуги. Отмечается, что различия в ценах не объясняются ни услугами на борту, ни временем покупки билетов. ФАС также указала на отсутствие у компании четкой коммерческой политики, регулирующей ценообразование, сообщает News.Ru.