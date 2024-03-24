Президент Венесуэлы Мадуро выразил желание расширить авиасообщение с Россией

Министр туризма Венесуэлы Али Эрнесто Падрон Паредес подчеркнул, что увеличение авиарейсов позволит открыть новые маршруты из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в Венесуэлу. Этот шаг призван стимулировать туристический поток из России в Венесуэлу и способствовать развитию туристической индустрии в обеих странах, сообщает Центральная Служба Новостей.