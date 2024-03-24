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Президент Венесуэлы Мадуро выразил желание расширить авиасообщение с Россией
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:42

Президент Венесуэлы Мадуро выразил желание расширить авиасообщение с Россией

Министр туризма Венесуэлы Али Эрнесто Падрон Паредес подчеркнул, что увеличение авиарейсов позволит открыть новые маршруты из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в Венесуэлу. Этот шаг призван стимулировать туристический поток из России в Венесуэлу и способствовать развитию туристической индустрии в обеих странах, сообщает Центральная Служба Новостей.

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