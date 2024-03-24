Президент Венесуэлы Мадуро выразил желание расширить авиасообщение с Россией

Министр туризма Венесуэлы Али Эрнесто Падрон Паредес подчеркнул, что увеличение авиарейсов позволит открыть новые маршруты из Москвы, Казани и Санкт-Петербурга в Венесуэлу. Этот шаг призван стимулировать туристический поток из России в Венесуэлу и способствовать развитию туристической индустрии в обеих странах, сообщает Центральная Служба Новостей.
В BMW презентовали новый кроссовер
BMW представила новый кроссовер Vision Neue Klasse X, который отличается от предыдущих моделей марки своим дизайном, возвращаясь к истокам бренда.
Владелец импланта Neuralink написал свой первый пост в социальных сетях силой мысли
Владелец Neuralink Илон Маск опубликовал свой первый пост в социальной сети X, используя силу мысли.
Недавнее исследование показало, что силовые тренировки имеют умеренный антидепрессивный эффект
Метаанализ 38 предыдущих исследований выявил, что силовые тренировки могут уменьшить симптомы депрессии, и ученые подчеркнули важность их использования в дополнение к традиционным методам лечения депрессии.
Ученые сообщили, что кишечные бактерии играют ключевую роль в защите организма от опасных инфекций
Исследование, представленное на Европейском обществе клинической микробиологии и инфекционных заболеваний (ECCMID), показало, что увеличение числа определенных кишечных бактерий на 10% снижает риск инфекции на 25%.