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Калининград возобновляет прямые рейсы в Египет
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:02

Калининград возобновляет прямые рейсы в Египет

Калининградский аэропорт "Храброво" сотрудничает с египетской авиакомпанией Almasria Universal Airlines и туроператором Coral Travel для возобновления прямых рейсов из Калининграда в курортный город Шарм-эль-Шейх в Египте с седьмого апреля 2024 года.

Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А321 еженедельно по воскресеньям, и эта программа продлится до мая 2025 года.

Согласно представленной информации, наблюдается стабильный спрос на это направление, особенно в период майских праздников, летних каникул и осенних месяцев. Кроме того, в летнем расписании аэропорта "Храброво" также предусмотрены прямые чартерные рейсы в Анталию, Турция, сообщает Центральная Служба Новостей.

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