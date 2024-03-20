Калининград возобновляет прямые рейсы в Египет

Калининградский аэропорт "Храброво" сотрудничает с египетской авиакомпанией Almasria Universal Airlines и туроператором Coral Travel для возобновления прямых рейсов из Калининграда в курортный город Шарм-эль-Шейх в Египте с седьмого апреля 2024 года.
Перелеты будут осуществляться на самолетах Airbus А321 еженедельно по воскресеньям, и эта программа продлится до мая 2025 года.
Согласно представленной информации, наблюдается стабильный спрос на это направление, особенно в период майских праздников, летних каникул и осенних месяцев. Кроме того, в летнем расписании аэропорта "Храброво" также предусмотрены прямые чартерные рейсы в Анталию, Турция, сообщает Центральная Служба Новостей.
Армянские власти дали полную неприкосновенность наблюдателям из ЕС на границе с Азербайджаном
Парламент Армении провёл ратификацию договора, который был официально подписан в ноябре 2023 года. Договор касался статуса европейских наблюдателей на границе с Азербайджаном. В соотвествии с данным документом наблюдатели из ЕС неприкосновенны.
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