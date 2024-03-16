LOT Polish Airlines начала выполнять регулярные полеты между Варшавой и Ташкентом

Первый рейс состоялся 13 марта с использованием самолета Boeing 737 MAX 8 и занял около 6 часов. Полеты будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Жавлонбек Умарходжаев, руководитель Uzbekistan Airports, выразил уверенность в том, что это открытие откроет новую главу в развитии туризма для обеих стран. Он также подчеркнул значимость этого события как шага к укреплению авиасообщения между Узбекистаном и Европой после пандемии COVID-19, сообщает ТАСС.