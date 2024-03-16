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LOT Polish Airlines начала выполнять регулярные полеты между Варшавой и Ташкентом
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 17:53

LOT Polish Airlines начала выполнять регулярные полеты между Варшавой и Ташкентом

Первый рейс состоялся 13 марта с использованием самолета Boeing 737 MAX 8 и занял около 6 часов. Полеты будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.

Жавлонбек Умарходжаев, руководитель Uzbekistan Airports, выразил уверенность в том, что это открытие откроет новую главу в развитии туризма для обеих стран. Он также подчеркнул значимость этого события как шага к укреплению авиасообщения между Узбекистаном и Европой после пандемии COVID-19, сообщает ТАСС.

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