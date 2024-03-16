LOT Polish Airlines начала выполнять регулярные полеты между Варшавой и Ташкентом

Первый рейс состоялся 13 марта с использованием самолета Boeing 737 MAX 8 и занял около 6 часов. Полеты будут осуществляться трижды в неделю — по понедельникам, четвергам и субботам.
Жавлонбек Умарходжаев, руководитель Uzbekistan Airports, выразил уверенность в том, что это открытие откроет новую главу в развитии туризма для обеих стран. Он также подчеркнул значимость этого события как шага к укреплению авиасообщения между Узбекистаном и Европой после пандемии COVID-19, сообщает ТАСС.
Рыбак в Норвегии столкнулся в море с китом, который выглядел как воздушный шар
Норвежский рыбак Даг Рюдланд был шокирован, обнаружив огромного мертвого горбатого кита, напоминающего воздушный шар, в море к северу от острова Антойя. Размеры кита оценили в 15 метров и 40 тонн.
Недавно выявленный мутант вируса в Великобритании привёл к заражению четверти населения
Новый штамм вируса, который считается смертоносным, необычен тем, что передаётся без проявления симптомов.
Ученые предупреждают о потенциальной опасности взаимодействия с ИИ-"призраками" ушедших близких
Разработки в области искусственного интеллекта позволяют создавать цифровые аватары людей на основе их данных, что может привести к возникновению галлюцинаций и психоза у скорбящих.
Врач Макаров выделил возможную причину головных болей и храпа
Искривление носовой перегородки может быть причиной головной боли, храпа и проблем с носовым дыханием.