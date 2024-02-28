Кардиолог Видяскин предоставил советы о том, как избежать тромбов во время длительных перелетов

По мнению кардиолога Игоря Видяскина, регулярная разминка во время полета является ключевой мерой для поддержания здоровья. Рекомендации включают прогулки по салону каждый час, выполнение упражнений для ног и использование компрессионных чулков.

Важно также употреблять достаточное количество жидкости и избегать алкоголя. Призывая соблюдать эти меры, Видяскин отмечает, что это поможет снизить риск тромбоза во время перелета, но лицам с медицинскими состояниями или факторами риска следует проконсультироваться с врачом, сообщает News.Ru.