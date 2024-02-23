Авиакомпания "Уральские авиалинии" собирается запустить прямые рейсы в Харбин из пяти городов России

Планируется, что весной 2024 года регулярные рейсы будут доступны из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.
Хотя билеты на эти маршруты еще не поступили в продажу, уже имеется расписание рейсов из региональных аэропортов. Например, из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге запланирован рейс U6-755 в Харбин на 1 апреля, а из Красноярска программа полетов начнется с 31 марта.
Этот новый маршрут обусловлен интересом к российским достопримечательностям со стороны китайских туристов. Февральские данные показали, что в Приморский край прибыло почти 130 тысяч китайских туристов в 2023 году, что подчеркивает растущий интерес к посещению региона и, возможно, привлечет больше китайских путешественников в другие города России, сообщает NVL.
Toyota столкнулась с угрозой прекращения выпуска Land Cruiser из-за мошенничества ее дочерней компании
В январе выяснилось, что компания Toyota Industries предоставляла недостоверные данные о выбросах некоторых дизельных двигателей, включая те, что устанавливаются на Land Cruiser 300, Hiace и другие модели.
Amazon Studios запускает производство сериала "Бегущий по лезвию 2099"
Съемки пройдут на пражской киностудии Barrandov, начиная с июня. История произойдет через 50 лет после событий "Бегущего по лезвию 2049".
Уход некоторых автобрендов из России привел к серьезным проблемам для местных автовладельцев
В отличие от практики в других странах, где автопроизводители проводят отзывные кампании и берут на себя расходы на ремонт, в России ситуация иная. Российские владельцы остались один на один со своими проблемами из-за отсутствия технической поддержки со стороны ушедших автокомпаний.
Минпросвещения предложило увеличить количество уроков истории для 5-8 классов с двух до трех в неделю
По проекту приказа, опубликованному на официальном портале, общее число рекомендованных часов для изучения истории составит 476 в 5-8 классах при 3 часах в неделю и 34 учебных неделях, а для 9 класса — 2 часа в неделю.