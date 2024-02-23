Авиакомпания "Уральские авиалинии" собирается запустить прямые рейсы в Харбин из пяти городов России

Планируется, что весной 2024 года регулярные рейсы будут доступны из Владивостока, Екатеринбурга, Иркутска, Красноярска и Новосибирска.

Хотя билеты на эти маршруты еще не поступили в продажу, уже имеется расписание рейсов из региональных аэропортов. Например, из аэропорта Кольцово в Екатеринбурге запланирован рейс U6-755 в Харбин на 1 апреля, а из Красноярска программа полетов начнется с 31 марта.

Этот новый маршрут обусловлен интересом к российским достопримечательностям со стороны китайских туристов. Февральские данные показали, что в Приморский край прибыло почти 130 тысяч китайских туристов в 2023 году, что подчеркивает растущий интерес к посещению региона и, возможно, привлечет больше китайских путешественников в другие города России, сообщает NVL.