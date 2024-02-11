Россия и Мозамбик рассматривают возможность запуска прямых авиарейсов

Однако дипломат Александр Суриков отмечает, что низкий поток российских туристов в Мозамбике делает такие полеты непрактичными. В интервью РИА Новости посол России в Мозамбике подчеркнул, что хотя переговоры о необходимых соглашениях проводятся, отсутствие значительного туристического спроса ограничивает перспективы прямых коммерческих рейсов.

Он указал, что российские туристы почти не посещают Мозамбик, предпочитая комплексные туры с остановками в других странах региона, таких как Южная Африка и Королевство Эсватини.

Мозамбик, расположенный в Южной Африке, обладает обширным побережьем Индийского океана, предлагая путешественникам множество пляжей, морских парков, коралловых рифов и мангровых лесов. Однако, несмотря на его потенциальные туристические преимущества, недостаточный интерес со стороны российских туристов становится основной преградой для установления прямых авиасообщений между двумя странами, сообщает РИА Новости.