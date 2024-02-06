Дипломат Воробьева прогнозирует скорое возобновление прямых рейсов между Москвой и Бали

В интервью РИА Новости Людмила Воробьева подчеркнула, что Бали остается одним из самых популярных мест отдыха для россиян, и количество посещений приближается к уровню до пандемии COVID-19.

Воробьева выразила надежду на восстановление прямых рейсов в ближайшем будущем и сообщила о текущих переговорах по этому вопросу.