В 2024 году расширяется полетная программа в Азию

В 2024 году россияне активно исследуют новые туристические направления в странах СНГ, Азии и Африки, учитывая ограничения на поездки в Европу. Одним из основных трендов становится направление на Восток, где туристы интересуются экзотикой и культурным наследием стран Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Африки.

В 2024 году ожидается увеличение полетных программ в Юго-Восточной Азии с новыми прямыми рейсами из Москвы в Мьянму, Вьетнам и Камбоджу. Популярными становятся также направления в Южную Корею, Японию, а также на Ближний Восток, включая Катар, Бахрейн и Оман. Доступность стран Африки и Индийского океана также увеличивается, включая Кению, Танзанию, ЮАР, Маврикий, Сейшелы и Мальдивы.

Прямые рейсы на остров Хайнань в Китае становятся важным событием, а также популярными направлениями являются Непал и Шри-Ланка. Введение бесплатной визы делает Шри-Ланку более доступной для российских туристов. Все эти новые возможности открывают россиянам шанс открывать для себя новые культуры, природные парки и уникальные достопримечательности, сообщает NVL.