В Турции россиянина сняли с рейса в Южную Америку

Перед посадкой на рейс в Латинскую Америку в Стамбуле пассажиров с российскими паспортами выделили в отдельную очередь для интенсивной проверки документов и личных вещей. Более десяти гражданам России, включая заявителя, было отказано в посадке из-за этой процедуры.
Заявитель описал ее как унизительную и отметил грубое поведение пограничников, которые явно проявляли антироссийские настроения.
В ответ на инцидент заявитель и другие пострадавшие пассажиры планируют подать иск в Страсбургский суд по правам человека, сообщает Вечерняя Москва.
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