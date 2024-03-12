В Турции россиянина сняли с рейса в Южную Америку

Перед посадкой на рейс в Латинскую Америку в Стамбуле пассажиров с российскими паспортами выделили в отдельную очередь для интенсивной проверки документов и личных вещей. Более десяти гражданам России, включая заявителя, было отказано в посадке из-за этой процедуры.

Заявитель описал ее как унизительную и отметил грубое поведение пограничников, которые явно проявляли антироссийские настроения.

В ответ на инцидент заявитель и другие пострадавшие пассажиры планируют подать иск в Страсбургский суд по правам человека, сообщает Вечерняя Москва.