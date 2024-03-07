Согласно отчету за 2023 год россияне стали чаще ездить в Саудовскую Аравию

Туристический поток из России в Саудовскую Аравию удвоился, достигнув 106 тысяч поездок, в сравнении с предыдущим годом, когда было совершено 55 тысяч поездок. Причины поездок разнообразны: некоторые путешественники отправляются в страну для паломничества в Мекку и Медину, в то время как другие ищут отдых.
Особенно заметен рост числа туристов последней категории за прошлый год.
Общее количество иностранных посетителей за год также увеличилось до 106,2 миллионов, что на 12% больше, чем в 2022 году, сделав Саудовскую Аравию самой быстрорастущей среди стран G20 по числу туристов, сообщает Газета.Ру.
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