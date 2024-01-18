Авиакомпания Juneyao Air планирует запустить новый прямой авиарейс между Владивостоком и Шанхаем с началом 2 февраля. По информации китайских СМИ, полеты будут осуществляться дважды в неделю, со временем в пути около 4 часов.

Туристические агентства в Шанхае уже готовят пакетные туры во Владивосток для граждан Китая продолжительностью 5-6 дней, с ценой от 6999 до 7499 юаней. На момент публикации информации о новом авиарейсе в правительстве Приморья не было подтверждения, сообщает Комсомольская Правда.