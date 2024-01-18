Авиакомпания Juneyao Air планирует запустить новый прямой авиарейс между Владивостоком и Шанхаем с началом 2 февраля. По информации китайских СМИ, полеты будут осуществляться дважды в неделю, со временем в пути около 4 часов.
Туристические агентства в Шанхае уже готовят пакетные туры во Владивосток для граждан Китая продолжительностью 5-6 дней, с ценой от 6999 до 7499 юаней. На момент публикации информации о новом авиарейсе в правительстве Приморья не было подтверждения, сообщает Комсомольская Правда.
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