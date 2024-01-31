В России приняты новые правила перепланировки жилых помещений

В России с 1 апреля 2024 года вступают в силу новые изменения в законодательстве, касающиеся перепланировки жилых помещений. Ведущий юрист "Европейской юридической службы" Виктория Щербакова сообщила, что новые правила уточнят понятие перепланировки, делая акцент на изменении границ или площади помещения, а также на создании новых помещений в многоквартирных домах.

Согласно поправкам, любое изменение площади помещения будет теперь рассматриваться как перепланировка, что облегчит процедуру перевода жилых помещений в нежилые. Новые нормы вступают в силу с целью более четкого определения перепланировки в законе, сообщает Центральная Служба Новостей.