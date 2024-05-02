Владельцы автомобилей с номерными знаками без российского флага не смогут выехать за границу. Об этом NewsInfo.Ru сообщил автоэксперт Дмитрий Попов.
"Если выезжаешь за рубеж, то по Конвенции должен быть флаг на номерном знаке. У нас и сейчас есть надпись rus. Это для международных поездок. В Конвенции же указано, что при выезде за рубеж необходимо указывать свой регион и флаг", — сказал он.
По словам автоэксперта, на номерах всех автомобилей, которые заезжают в Россию, есть флаги.
Ранее сообщалось, что все государственные регистрационные знаки, которые выдаются при постановке автомобилей на учет, будут содержать значок российского флага. Сейчас триколор необязателен, но депутат Госдумы Александр Хинштейн предложил МВД ужесточить правила.
Фото: commons.wikimedia.org/Bezik (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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