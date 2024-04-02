Спецслужбы и все правоохранительные органы страны должны быть в полной готовности и должны эту готовность только наращивать, заявил Владимир Путина на расширенной коллегии МВД России. Особенно глава государства указал на важность бдительности в регионах, граничащих с зонами проведения СВО.
"Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации", — сказал он.
Президент упомянул про недавнюю трагедию 22 марта, когда от рук террористов погибли 144 человека, а 551 человек пострадал. После совершения злодеяния террористы на автомобиле двигались в Украину в Киев, где их ждали как героев. Владимир Путин уверен, что Россия доберется до бенефициаров кровавого теракта в "Крокусе" и накажет их.
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