Спецслужбы и все правоохранительные органы страны должны быть в полной готовности и должны эту готовность только наращивать, заявил Владимир Путина на расширенной коллегии МВД России. Особенно глава государства указал на важность бдительности в регионах, граничащих с зонами проведения СВО.

"Готовность к чрезвычайным ситуациям нужно наращивать постоянно. Это касается всех служб федерации и всех служб наших правоохранительных органов и всех субъектов федерации", — сказал он.

Президент упомянул про недавнюю трагедию 22 марта, когда от рук террористов погибли 144 человека, а 551 человек пострадал. После совершения злодеяния террористы на автомобиле двигались в Украину в Киев, где их ждали как героев. Владимир Путин уверен, что Россия доберется до бенефициаров кровавого теракта в "Крокусе" и накажет их.