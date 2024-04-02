Ключевым средством поражения на СВО может стать новая разработка российских оборонщиков, сообщает RT, ссылаясь на канал Ютуб World Is One News (WION). Новый дрон названный "Джокер-10" - это новая версия российского беспилотника.
Иностранный канал полагает, что этот боевой квадрокоптер "станет ключевым в российско-украинском конфликте". В Центре комплексных беспилотных решений считают, что "Джокер" станет заменой ракет ПВО. Это как минимум дешевле.
Российская и сингапурская стороны провели дипломатическую встречу, в ходе которой обсудили ряд геополитических вопросов
Замглавы МИДа РФ Андрей Руденко и постоянный секретарь МИДа Сингапура Альберт Чау провели встречу, на которой российская сторона призвала Сингапур не присоединяться к антироссийским санкциям, которые носят нелегитимный и незаконный характер.
Сегодня нефть марки Brent поднялась выше 88 долл.
Стоимость барреля нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов впервые с 31 октября 2023 года.
China Eastern Airlines будут летать из Пулково
Полеты будут происходить один раз каждый день и круглый год, а не только в рамках весенне-летнего расписания. Время полета — 10 часов.
Россия и Беларусь отмечают День единения
Для создания многоплановых связей и укрепления институтов Союзного государства было много сделано двумя странами, вопреки трудной внешней обстановке.