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Армия России скоро получит дрон
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 11:48

Армия России скоро получит дрон "Джокер-10"﻿

Ключевым средством поражения на СВО может стать новая разработка российских оборонщиков, сообщает RT, ссылаясь на канал Ютуб World Is One News (WION). Новый дрон названный "Джокер-10" - это новая версия российского беспилотника.

Иностранный канал полагает, что этот боевой квадрокоптер "станет ключевым в российско-украинском конфликте". В Центре комплексных беспилотных решений считают, что "Джокер" станет заменой ракет ПВО. Это как минимум дешевле.

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