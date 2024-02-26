Премьер Словакии Роберт Фицо рассказал о своих предположениях по поводу исхода встречи европейских и мировых лидеров по ситуации на Украине. По его словам, мероприятие, которое состоится сегодня 26 февраля, приведет только худшему решению.
- Из имеющейся информации о темах, о которых мы в понедельник должны говорить, идет мороз по коже, - сообщил Фицо. - Боюсь, что Запад по ситуации на Украине идет к принятию наихудшего решения.
Политик также рассказал о том, что не собирается допускать словацких военнослужащих до участия русско-украинского конфликта. Однако, как считает Фицо, Запад намерен оказывать постоянную военную и финансовую помощь Украине, постоянно накаляя обстановку между странами.
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