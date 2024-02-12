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Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:59

Эндокринолог Янг рекомендует включить в рацион корнеплоды на ужин

Вечерний рацион оказывает существенное воздействие на здоровье и вес человека. Гормон стресса кортизол играет важную роль в регуляции организма, но его уровень должен быть снижен к вечеру для обеспечения нормального сна и восстановления.

Повышенный уровень кортизола вечером может нарушить сон, вызвать тревожность и беспокойство. Для снижения этого гормона перед сном врачи советуют употреблять пищу с высоким содержанием клетчатки и углеводов.

Эндокринолог Екатерина Янг рекомендует включить в ужин сезонные корнеплоды, такие как свекла, морковь и репа. Эти овощи богаты клетчаткой и другими полезными веществами, которые помогают снизить уровень кортизола, улучшить сон и способствовать процессу снижения веса.

Вместо тяжелой пищи, такой как колбаски, картофель и макароны, рекомендуется употреблять рыбу или курицу (индейку), а также тушеные овощи.

Важно помнить, что употребление пищи с высоким содержанием клетчатки следует распределять равномерно на протяжении всего дня, а не только вечером. Это поможет поддерживать стабильный уровень кортизола и, следовательно, контролировать вес.

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