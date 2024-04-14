Исследовательская группа из Национального университета оборонных технологий в Китае разработала инновационный инструмент для исследования подводной жизни — рыбий умный жилет. Это устройство, основанное на усовершенствованном гидрогеле MXene и паре псевдоёмкостных датчиков давления, предоставляет специалистам уникальную возможность собирать более подробную информацию о морских глубинах и поведении обитающих там существ.
Жилет способен регистрировать возмущения поля потока, создаваемые движением рыб в воде, с высокой точностью. Это значит, что независимо от действий рыбы — будь то поворот, ускорение или ныряние — датчики давления регистрируют эти действия, обеспечивая ценные данные для исследований.
Доктор Цзяфэй Ху отмечает, что это носимое устройство переосмысляет методы исследований в области водных ресурсов, преодолевая ограничения традиционных систем. Это открывает путь для всесторонних исследований поведения рыб и их экологических взаимодействий.
Таким образом, учёные получают возможность детально фиксировать движение рыб в их естественной среде. Это значимый шаг в изучении водных экосистем, разработке сложных технологий мониторинга и охраны окружающей среды, сообщает 4pda.
Ford представил самый совершенный Focus в истории марки
Ford представил свой новейший автомобиль — Focus ST Edition, который стал самым передовым в истории марки. Он выделяется ярким цветом Azura с черными акцентами High Gloss Black и интерьером, украшенным синим цветом Motion Blue и карбоновым декором.
BMW M3 CS продемонстрировал впечатляющую скорость на трассе Нюрбургринг
BMW M3 CS, экстремальная версия седана последнего поколения, продемонстрировала впечатляющую скорость на трассе Нюрбургринг. С тиражом менее 2000 экземпляров, этот седан объединил в себе черты базовой модели и экстремального купе BMW M4 CSL.
Государство планирует взять грузоперевозки под свой контроль
Государство предпринимает шаги по введению контроля над грузоперевозками, внося законодательные изменения в регулирование этой сферы.
Ученые США выяснили, что черный чай способен почти полностью убить коронавирус в слюне
Ученые из Университета Джорджии в США провели исследования антивирусных свойств различных сортов чая против коронавируса SARS-CoV-2 в слюне.