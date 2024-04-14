Исследовательская группа из Национального университета оборонных технологий в Китае разработала инновационный инструмент для исследования подводной жизни — рыбий умный жилет. Это устройство, основанное на усовершенствованном гидрогеле MXene и паре псевдоёмкостных датчиков давления, предоставляет специалистам уникальную возможность собирать более подробную информацию о морских глубинах и поведении обитающих там существ.

Жилет способен регистрировать возмущения поля потока, создаваемые движением рыб в воде, с высокой точностью. Это значит, что независимо от действий рыбы — будь то поворот, ускорение или ныряние — датчики давления регистрируют эти действия, обеспечивая ценные данные для исследований.

Доктор Цзяфэй Ху отмечает, что это носимое устройство переосмысляет методы исследований в области водных ресурсов, преодолевая ограничения традиционных систем. Это открывает путь для всесторонних исследований поведения рыб и их экологических взаимодействий.

Таким образом, учёные получают возможность детально фиксировать движение рыб в их естественной среде. Это значимый шаг в изучении водных экосистем, разработке сложных технологий мониторинга и охраны окружающей среды, сообщает 4pda.