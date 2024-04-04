Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило, что мелкая дикая рыба, такая как тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу, содержит больше витаминов В12, железа и омега-3, чем лосось.
Исследование показало, что шесть из девяти важнейших питательных компонентов, необходимых для здоровья (кальций, йод, железо, омега-3, витамин В12 и витамин А), присутствуют в большей концентрации в мелкой дикой рыбе, чем в лососе.
Филе дикой рыбы содержит значительно больше кальция и йода, чем филе лосося (в пять и четыре раза соответственно). Однако лосось богат селеном и цинком, что способствует укреплению иммунной функции.
Важно отметить, что для получения максимальной пользы рыбу и морепродукты следует сочетать с другими видами пищи, такими как свежие фрукты, овощи и цельные злаки, сообщает Газета.Ру.
Услышать альтернативную точку зрения по миру на Украине Запад пока не готов
Мнение стран глобального Юга официальный Запад учитывать не хочет, а значит к переговорам по Украине он пока не готов.
Глава МИД Греции заявил, что ситуация на Украине представляет международную угрозу
Глава МИД Греции Йоргос Герапетритис заявил на встрече в Брюсселе, что ситуация на Украине - это большая проблема, которую необходимо решить как можно раньше, так как она создает нестабильность для всего мира и представляет международную угрозу.
Ученые обнаружили признак для предсказания эффективности лечения женского рака
Ученые НИИ онкологии Томского НИМЦ выявили маркер эффективности иммунотаргетной терапии для пациентов с прогрессирующим или метастатическим раком эндометрия.
Сбер представил усовершенствованную нейросеть Kandinsky
Новая версия, Kandinsky 3.1, обучена на расширенном датасете изображений, что улучшило качество сгенерированных изображений.