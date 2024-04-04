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Ученые выяснили, что скумбрия и сельдь полезнее лосося
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 15:12

Ученые выяснили, что скумбрия и сельдь полезнее лосося

Исследование, проведенное учеными из Кембриджского университета, выявило, что мелкая дикая рыба, такая как тихоокеанский и перуанский анчоус, атлантическая сельдь, скумбрия, килька и путассу, содержит больше витаминов В12, железа и омега-3, чем лосось.

Исследование показало, что шесть из девяти важнейших питательных компонентов, необходимых для здоровья (кальций, йод, железо, омега-3, витамин В12 и витамин А), присутствуют в большей концентрации в мелкой дикой рыбе, чем в лососе.

Филе дикой рыбы содержит значительно больше кальция и йода, чем филе лосося (в пять и четыре раза соответственно). Однако лосось богат селеном и цинком, что способствует укреплению иммунной функции.

Важно отметить, что для получения максимальной пользы рыбу и морепродукты следует сочетать с другими видами пищи, такими как свежие фрукты, овощи и цельные злаки, сообщает Газета.Ру.

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