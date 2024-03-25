Океанологи обнаружили новый вид глубоководной "акулы-призрака" у берегов Андаманского моря

Этот вид "акулы-призрака" был описан и изучен специалистами из Центра изучения тихоокеанских акул при Государственном университете Сан-Хосе в Калифорнии.
Туша самца химеры была найдена на глубине 775 метров, и ее длина составила 51 сантиметр. Особенности включают огромную голову с переливающимися глазами, широкие грудные плавники, напоминающие оборки из перьев, и способность маневрировать по дну со скалистым рельефом.
Новый вид химеры был назван Chimaera supapae в честь тайского ученого Супап Монколпрасит, посвятившей свою жизнь изучению хрящевых рыб. Химеры, являющиеся родственниками акул и скатов, считаются одними из наиболее древних хрящевых рыб, появившихся около 300-400 миллионов лет назад. Они редко встречаются на глубинах от 500 метров и питаются червями и другими донными организмами, полагаясь на свои большие глаза для ориентации в темных водах океанов, сообщает МедЗдрав.Инфо.
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