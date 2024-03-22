С начала текущего года добыча рыбы и морепродуктов в России выросла на 9%

Рост свидетельствует о положительных тенденциях в рыбной отрасли страны, особенно на Дальнем Востоке, где наблюдаются впечатляющие показатели. В январе-феврале текущего года также отмечен значительный рост вылова в различных регионах, таких как Дальний Восток, Северный и Азово-Черноморский бассейны.

Прирост добычи затрагивает различные виды рыбы, включая минтай, треску, камбалу и сельдь. Также уделяется внимание "социальным" видам рыбы, таким как минтай и сельдь. Однако, существуют проблемы с реализацией продукции, включая сложности мелким игрокам рынка в поиске покупателей, а также вызовы для крупномасштабного рыбного бизнеса, связанные с выгодой продажи улова в портах других стран.

Эксперты отмечают, что цены на рыбную продукцию зависят от административных решений больше, чем от естественных факторов, и что рост цен на топливо оказывает заметное влияние на стоимость производства. Ожидается, что в случае уменьшения добычи лососей их цена вырастет, однако цены на массовые виды рыбы, такие как сиг, минтай и треска, будут оставаться в пределах инфляции, при условии отсутствия дополнительных затрат со стороны поставщиков, сообщает SM.News.