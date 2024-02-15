Ученые доказали пользу рыбы в контроле уровня холестерина

Ученые из Университета Колорадо провели исследование с участием 41 добровольца, чтобы изучить влияние употребления рыбы на здоровье. В ходе эксперимента участники, страдающие избыточным весом или ожирением, следовали средиземноморской диете и употребляли по две порции лосося в неделю.

Результаты анализа показателей участников показали улучшение уровня холестерина в крови при следовании данной диете. Это объясняется содержанием в лососе важных элементов, таких как омега-3 жирные кислоты, витамины и минералы, которые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Таким образом, употребление лосося 2-4 раза в неделю может помочь снизить уровень холестерина и улучшить общее здоровье, сообщает Центральная Служба Новостей.