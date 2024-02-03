Исследование выявило новый фактор риска для воспалительных заболеваний кишечника (ВЗК) у детей

Анализ данных почти 22 тысяч человек из Юго-Восточной Швеции и 114 тысяч детей из Норвегии показал, что здоровая диета в возрасте одного года может снизить риск ВЗК на 25%. Здоровая диета включает больше овощей, фруктов и рыбы и меньше мяса, сладостей, снеков и сладких напитков.
В частности, употребление рыбы в детском возрасте связано с уменьшением риска язвенного колита на 54%, в то время как употребление напитков с сахаром связано с увеличением риска на 42%. Однако исследование не доказывает причинно-следственной связи между диетой в детстве и риском ВЗК, и его результаты не могут быть обобщены на другие страны с различными пищевыми привычками и доходами, сообщает Газета.Ру.
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