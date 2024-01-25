Врач Павлюк подчеркнула, что употребление рыбы может значительно снизить риск развития деменции

Врач-диетолог Наталья Павлюк сообщила, что регулярное употребление рыбы и водорослей может значительно снизить риск развития деменции благодаря высокому содержанию в них кислот омега-3.
Рекомендуемое количество составляет примерно 250 грамм рыбы в неделю, достаточное для обеспечения организма необходимыми питательными веществами. Диетолог подчеркнула, что водоросли, также являющиеся полезным продуктом, содержат разнообразные антиоксиданты, способствующие снижению уровня холестерина и уменьшению риска развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, сообщает Общественная Служба Новостей.
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