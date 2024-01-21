Врач Королева поделилась важной информацией о витамине D, необходимом для организма

Врач-кардиолог Мария Королева выделила жирные сорта рыбы, такие как лосось, сельдь и сардины, как популярный источник этого витамина. Тема дефицита витамина D становится особенно актуальной в осенне-зимний период, сказываясь на настроении, состоянии кожи, волосах и костной системе. Врач рекомендует уровень витамина D от 400 до 1000 МЕ.
Она также подчеркнула важность прогулок под естественным солнечным светом, по крайней мере, 15 минут в день. Даже в пасмурные дни это способствует поддержанию уровня витамина D. В случае желания принимать витамин D в виде добавки, врач настаивает на консультации с врачом и сдаче соответствующих анализов, предостерегая от самолечения, сообщает МедиаПоток.
В Британии разочаровались после высказываний Нетаньяху по палестинскому вопросу
Великобритания выражает несогласие с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху относительно нежелательности учреждения независимого государства для Палестины.
Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины
Воздушная тревога была объявлена в областях Украины: Днепропетровской, Полтавской и Харьковской, в соответствии с данными официального ресурса для оповещения населения.
Диетологи подчеркнули, что семечки подсолнуха являются ценным продуктом, способствующим улучшению здоровья
Семена подсолнуха обладают высокой питательной ценностью, содержат растительный белок, жиры, клетчатку, а также витамин Е, магний, селен и медь. Эти минералы играют важную роль в поддержании общего состояния здоровья, укреплении костей, повышении иммунитета и благотворном воздействии на сердце.
Врач Шевчук рассказала о причинах и способах избавления от кожного зуда после принятия душа
Врач аллерголог-иммунолог Наталья Шевчук уточнила, что данное состояние, называемое аквадерматитом или гиперергией кожи, чаще возникает у людей с аллергическими реакциями, особенно при использовании гелей и мыла. Сухость кожи, вызванная высокой температурой воды, также может усугублять дискомфорт.