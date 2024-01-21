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Врач Королева поделилась важной информацией о витамине D, необходимом для организма
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 14:33

Врач Королева поделилась важной информацией о витамине D, необходимом для организма

Врач-кардиолог Мария Королева выделила жирные сорта рыбы, такие как лосось, сельдь и сардины, как популярный источник этого витамина. Тема дефицита витамина D становится особенно актуальной в осенне-зимний период, сказываясь на настроении, состоянии кожи, волосах и костной системе. Врач рекомендует уровень витамина D от 400 до 1000 МЕ.

Она также подчеркнула важность прогулок под естественным солнечным светом, по крайней мере, 15 минут в день. Даже в пасмурные дни это способствует поддержанию уровня витамина D. В случае желания принимать витамин D в виде добавки, врач настаивает на консультации с врачом и сдаче соответствующих анализов, предостерегая от самолечения, сообщает МедиаПоток.

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