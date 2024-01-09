28,4 млрд рублей в развитие инфраструктуры рыбного порта вложат в Магадане

Власти Магадана планируют вложить 28,4 миллиарда рублей в период с 2025 по 2028 годы в развитие гидротехнических сооружений и инженерной инфраструктуры рыбного порта города. Это следует из долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития городского округа "Город Магадан" на период до 2030 года, который был утвержден правительством России и опубликован.

Начало работ запланировано на 2025 год, с ежегодными инвестициями более 7 миллиардов рублей. Кроме того, предусмотрено строительство инфраструктурных объектов в индустриальном парке "Рыбный порт Магадан" в 2027–2030 годах для обслуживания рыбопромысловых судов. Однако эти работы будут финансироваться за счет инвестора (10 миллиардов рублей, с инвестициями 2,5 миллиарда рублей ежегодно), согласно плану.

Также предполагается, что инвестор вложит средства в строительство рыбопромысловых судов (5,6 миллиарда рублей инвестиций в 2023–2025 годах). Магаданский морской рыбный порт является единственным портом на северном и центральном побережье Охотского моря, расположен близко к основным районам промысла, сообщает ТАСС.

Порт был основан в 1965 году и до 1990 года ежегодно принимал более 500 судов. Однако в 2010-х годах из-за высокого износа инфраструктуры его эксплуатацию прекратили. Сейчас управление портом передано региональным властям, которые занимаются его восстановлением, включая расчистку акватории. По словам губернатора Сергея Носова, изыскательные работы по восстановлению порта начнутся уже в текущем году.