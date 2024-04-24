Исследование японских климатологов, проведенное в Университете Хоккайдо, показывает, что учащение лесных пожаров в южных регионах Сибири и Дальнего Востока в результате глобального потепления может привести к снижению средних температур на севере Евразии на 0,3 градуса Цельсия. Пожары, выбрасывая в атмосферу аэрозоли и частицы золы, не только ухудшают качество воздуха, но и рассеивают солнечный свет и тепло, влияя на климат Земли.

Прогнозы показывают, что удвоение объема выбросов аэрозолей от лесных пожаров к 2030 году может привести к дополнительному снижению температур на севере Евразии на 0,3 градуса Цельсия. Это также усугубит проблемы с качеством воздуха, что приведет к дополнительным затратам на медицинские услуги и потере жизней.

Такие выводы подчеркивают необходимость усиления мер по борьбе с лесными пожарами в Евразии и подчеркивают роль аэрозолей в климатических изменениях и качестве воздуха, сообщает ТАСС.

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