Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о чрезвычайной ситуации из-за 44 лесных пожаров, бушующих по всей стране. Аревало отметил, что 80% этих пожаров намеренно вызваны людьми, в основном фермерами, сжигающими остатки и траву для сельскохозяйственных нужд.

Ситуация заставила власти отменить занятия в трех центральных провинциях, чтобы обеспечить безопасность учащихся от опасного дыма, при этом один из крупнейших пожаров приближается к столице Гватемалы, Гватемале. Это объявление подчеркивает наличие настоятельной необходимости в координированных усилиях по борьбе и предотвращению дальнейшего экологического разрушения.

Кроме того, в условиях этого кризиса, люди, пытающиеся найти убежище в США находятся в тяжелом положении, что дополнительно подчеркивает многообразные проблемы, стоящие перед нацией.