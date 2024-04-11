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Fox News: В Гватемале объявлена чрезвычайная ситуация из-за 44 лесных пожаров
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 13:51

Fox News: В Гватемале объявлена чрезвычайная ситуация из-за 44 лесных пожаров

Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о чрезвычайной ситуации из-за 44 лесных пожаров, бушующих по всей стране. Аревало отметил, что 80% этих пожаров намеренно вызваны людьми, в основном фермерами, сжигающими остатки и траву для сельскохозяйственных нужд.

Ситуация заставила власти отменить занятия в трех центральных провинциях, чтобы обеспечить безопасность учащихся от опасного дыма, при этом один из крупнейших пожаров приближается к столице Гватемалы, Гватемале. Это объявление подчеркивает наличие настоятельной необходимости в координированных усилиях по борьбе и предотвращению дальнейшего экологического разрушения.

Кроме того, в условиях этого кризиса, люди, пытающиеся найти убежище в США находятся в тяжелом положении, что дополнительно подчеркивает многообразные проблемы, стоящие перед нацией.

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