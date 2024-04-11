Президент Гватемалы Бернардо Аревало объявил о чрезвычайной ситуации из-за 44 лесных пожаров, бушующих по всей стране. Аревало отметил, что 80% этих пожаров намеренно вызваны людьми, в основном фермерами, сжигающими остатки и траву для сельскохозяйственных нужд.
Ситуация заставила власти отменить занятия в трех центральных провинциях, чтобы обеспечить безопасность учащихся от опасного дыма, при этом один из крупнейших пожаров приближается к столице Гватемалы, Гватемале. Это объявление подчеркивает наличие настоятельной необходимости в координированных усилиях по борьбе и предотвращению дальнейшего экологического разрушения.
Кроме того, в условиях этого кризиса, люди, пытающиеся найти убежище в США находятся в тяжелом положении, что дополнительно подчеркивает многообразные проблемы, стоящие перед нацией.
Филиппины столкнулись со спорами относительно сохранения природы
Недавно открытый курорт "Captain's Peak Garden and Resort", уютно расположенный среди захватывающего дух пейзажа Шоколадных Холмов на Филиппинах, вызвал ожесточенные дебаты о практиках охраны природы в стране.
InterContinental в Сингапуре компенсирует ночь в отеле из-за дождя
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Фестивальная драма "Королевство зверей" будет официально доступна в четырех российских домашних кинотеатрах
В домашних кинотеатрах стартовали показы европейской новинки "Королевство зверей", которую уже можно посмотреть на Okko, Кинопоиск HD, Wink и Kion.
"По Фрейду" вышел в ограниченный прокат в России
18 апреля в кинотеатре "Кунцева Плаза" сети Mori Cinema состоится премьерный показ фильма "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом в главной роли, также лента вышла в ограниченный прокат в кинотеатре "Октябрь" сети Каро 11.