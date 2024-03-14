Крупный пожар на площади примерно 1,4 тыс м2 возник сегодня в центре Ярославля на проспекте Ленина. Огонь охватил кровлю многоквартирного жилого дома. К ликвидации привлечены порядка 70 человек из пожарно-спасательных подразделений и 23 единицы пожарной техники. Из пострадавшего дома 50 человек переведены в пункт временного размещения, сообщает МЧС.

Также сегодня крупный пожар произошел в Твери. Там сгорела на глазах у всего города недостроенная пока новостройка — многоэтажка в микрорайоне Южный-Д вблизи Бурашевского шоссе. На видео от очевидцев в соцсетях видно, что огонь полыхает снизу доверху по всему зданию, а шлейф от дыма, распространившийся на значительное расстояние, и пламя видны издалека в городе.





