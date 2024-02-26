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Рядом с гипермаркетом
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  • Прохоров Эрнест Тигранович
  • Опубликована сегодня в 7:54

Рядом с гипермаркетом "Леруа Мерлен" воспламенился склад стройматериалов

В городе Артеме, Приморский край, воспламенился склад строительных материалов возле гипермаркета Леруа Мерлен. Когда пожарные прибыли на место очага возгорания, склад горел изнутри.

На видео, выложенное в сеть очевидцами, отчётливо видно, что склад располагался в зоне нахождения строительного гипермаркета "Леруа Мерлен". В тушении пожара, достигшего площади 200 квадратных метров, было задействовано 45 человек личного состава пожарной бригады, а также 10 единиц специального оборудования.

Прокуратора поставила на контроль проверку причины возгорания.

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