Рядом с гипермаркетом "Леруа Мерлен" воспламенился склад стройматериалов

В городе Артеме, Приморский край, воспламенился склад строительных материалов возле гипермаркета Леруа Мерлен. Когда пожарные прибыли на место очага возгорания, склад горел изнутри.

На видео, выложенное в сеть очевидцами, отчётливо видно, что склад располагался в зоне нахождения строительного гипермаркета "Леруа Мерлен". В тушении пожара, достигшего площади 200 квадратных метров, было задействовано 45 человек личного состава пожарной бригады, а также 10 единиц специального оборудования.

Прокуратора поставила на контроль проверку причины возгорания.