Молодые люди устроили поджог на железной дороге за вознаграждение в 10 тысяч рублей

Молодые люди устроили поджог на Горьковской железной дороге. Одному фигуранту уголовного дела 18 лет, другому 16. Обоих приговорили к 6 годам воспитательной колонии, а также к 3 месяцам исправительной колонии общего режима.

Оказалось, что молодые люди являлись диверсантами, которых наняли за материальное вознаграждение украинские кураторы. В сентябре 2023 года участники поджога облили специальной воспламеняющей жидкостью релейный железнодорожный шкаф и подожгли его. Фигуранты оказались местными жителями Кировской области.